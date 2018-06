Marques Mendes elogia propostas de Rui Rio para fomentar a natalidade

Rui Rio tomou um boa iniciativa política quando fez propostas de incentivo à natalidade, defendeu o comentador Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário na SIC.

“É dos problemas estratégicos mais importantes”, salientou Marques Mendes. “Teve iniciativa política e marcou a agenda. Levou o Primeiro Ministro a saudar as suas propostas. “É uma proposta com cabeça tronco e membros”.

Recorde-se que tem sido referido que Portugal corre o risco de ter em 2050 a mesma população de 1960,, menos 2 milhões de pessoas.

“É uma proposta muito social-democrata, sobretudo a ideia de creches gratuitas. É uma ideia para aprofundar e completar o Estado Social”, considera Marques Mendes.

António Costa corre o risco de perder a maioria absoluta por causa da guerra dos professores com o Governo

Marques Mendes comentou o braço-de-ferro entre os professores e o Governo, criticando o Ministro da Educação, mas dizendo por outro lado que os sindicatos dos professores têm uma posição bastante exagerada “recuperar 9 anos de congelamento de carreiras, mesmo faseado, é imoral, porque ninguém recuperou a situação que tinha antes por inteiro, nem no setor público, nem no setor privado”. Marques Mendes lembrou que o PIB não cresceu, é o mesmo desde há oito anos, lembrou ainda que a dívida pública “é galopante”, e que é preciso controlar as contas públicas.

O comentador admitiu que as expetativas dos professores foram criadas pelo Governo, que está agora a ser “vítima do seu próprio discurso de facilidade. O discurso de que acabou a austeridade. O discurso que há folgas. O discurso das reversões. Quando assim é, o resultado é previsível: semeiam-se facilidades e colhem-se dificuldades”.

“Em novembro do ano passado, o Governo fez um acordo com os Sindicatos, que era ambíguo, e criou a expectativa de que todo o tempo de serviço seria recuperado”. António Costa, “gosta de empurrar com a barriga”, disse Marques Mendes, lembrando uma norma que foi introduzida no Orçamento de Estado, que dava a entender que só ficava por negociar o tempo e a forma de recuperação.

Do lado do Governo, o comentador disse que Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, “é um erro de casting”. “Em novembro colocou-se ao lado dos professores, e foi imprudente ,agora pôs-se com arrogância a dizer ou querem isto ou não levam nada, ameaçando retirar a proposta que fez”, disse Marques Mendes que lembra que o Governo vai pagar a fatura nas eleições. Para Marques Mendes se Costa chegar às eleições em conflito com os professores é desistir de qualquer ideia de maioria absoluta. “Uma boa solução já não há”.

O comentador sugere que se deve equacionar mudar o estatuto dos professores da carreira docente, que têm direito à progressão das carreiras praticamente apenas em função da antiguidade. “É preciso um novo estatuto sem esta progressão automática por antiguidade, mas não se deve aplicar aos professores que estão no ativo, porque estes têm direitos adquiridos, deve aplicar-se aos novos professores que entram na carreira pela primeira vez”, defendeu.

Ter dois regimes pode não ser a solução ideal, mas é a solução possível, até por razões constitucionais, referiu Marques Mendes que lembrou que já existe um precedente. “Na função pública também há dois regimes laborais, o regime do contrato individual de trabalho e o regime da função pública”.

Por outro lado, “os professores mais novos que entram na carreira têm salários escandalosamente baixos”, salientou, e portanto é preciso mesmo tempo rever com equidade o salário dos que entram na carreira, disse.

Tensão na geringonça

Para além do problema dos professores, a geringonça vai ter nos próximos tempos, ainda antes do Orçamento, dois outros pontos de tensão política: as alterações às leis laborais (que o PCP contesta e o PSD deve viabilizar) e a aprovação da nova Lei de Base da Saúde, salientou Marques Mendes, que adiantou que também aqui haverá pontos de fricção entre o Bloco e a proposta do Governo.

O PSD estará disponível para viabilizar questões na legislação laboral, e também para algum entendimento na Lei de Base da Saúde, lembrou Marques Mendes.

Uma maioria absoluta, pedida pelo Governo, é “uma ideia incendiária para a geringonça”, referiu.

“Mas não haverá crise política em torno da aprovação do Orçamento, lá para novembro”, vaticinou o comentador.

Cimeira de Singapura pode ser a “surpresa internacional do ano”

Donald Trump e Kim Jong-Un já estão em Singapura para o encontro histórico que ocorre na próxima 3ª feira. “Esta cimeira bem pode ser considerada a Surpresa Internacional do Ano”, defendeu.

Marques Mendes lembrou que há um ano, tudo isto era impensável. “O que é que se imaginava há um ano? Era um conflito armado entre os EUA e a Coreia do Norte. Portanto esta cimeira pode ser o acontecimento do ano. Os dois líderes podem estar a um passo de fazer história. E a China aqui ajudou muito a aproximar posições”.

“Ambos os líderes estão genuinamente empenhados em chegar a um entendimento”, disse.

Marques Mendes considera que o líder da Coreia do Norte será sempre um vencedor. Com acordo ou sem ele, é o líder de um pequeno país, que sempre desafiou os Estados Unidos e que consegue uma cimeira com os EUA, falando de igual para igual com o presidente norte-americano. Trump, ao contrário, só ganha se não conseguir um acordo sólido de desnuclearização da Península coreana, com fiscalização internacional”. Recorde-se que Trump denunciou o acordo com o Irão por considerar que não era sólido.