Marques Mendes diz ter informação que PIB ‘terá crescido 1,3% a 1,4% em 2016’

O PIB terá crescido mais do que os 1,2% previstos. A informação foi avançada por Luís Marques Mendes, comentador da SIC.

Dizendo tratar-se de informações “que eu conheço”, o social-democrata avança que “os resultados do PIB do quarto trimestre são francamente bons. Melhores do que se esperava”.

Aos esperados 1,2% deverão ser acrescidos algumas décimas, podendo o crescimento do PIB de 2016 ter ficado em “algo entre 1,3% e 1,4%”.

Segundo o calendário previsto pelo INE, o Instituto deverá divulgas as contas nacionais referentes ao quarto trimestre a 14 de Fevereiro. No terceiro trimestre o produto interno bruto (PIB) avançou 1,6% face ao mesmo período de 2015, mostram os dados publicados pelo INE. Em cadeia, a economia cresceu 0,8%.

Sobre a TSU, o comentador considerou que o debate na AR foi fraco, repetitivo e sem novidades, mas destacou pela negativa, António Costa. “António Costa não esteve nada bem. Esteve sempre à defesa; foi muito encurralado pelo PCP e BE; não foi capaz de valorizar nem o resultado do défice nem o acordo de concertação social. Claramente, o PM estava naqueles dias em que não se deve sair de casa. Tudo corre mal. E o debate correu-lhe mal”.

Pela positiva, Marques Mendes destacou Assunção Cristas. “Descontando alguns exageros de linguagem, a líder do CDS, nesta matéria da Concertação Social e da TSU, esteve francamente bem: foi firme; foi coerente; e fez oposição com espírito construtivo. Foi firme ao criticar o Governo, e bem, por não ter assegurado que o acordado na concertação social seria aprovado no Parlamento; Foi coerente ao anunciar que se abstinha na AR em relação à TSU, tal como já o tinha feito no ano passado; Fez oposição com espírito construtivo, porque anunciou uma solução para ultrapassar este impasse. É que a luta política é muito bonita mas, se não houver uma solução, quem se lixa é o mexilhão. E aqui o mexilhão são as PME e as IPSS.”