Marques Mendes antevê o regresso do “pântano” político após 2019

“Hoje com a geringonça, vive-se uma situação de estabilidade. Mas, depois das eleições de 2019, infelizmente os portugueses vão ter que se habituar a isso, vamos voltar a viver um ambiente de instabilidade. Não está para vir o Diabo, mas será provavelmente o regresso do pântano”, anteviu hoje Marques Mendes no seu comentário político na SIC.

O comentador sustentou a previsão com o facto de estar afastada cada vez mais a possibilidade de o PS ganhar com maioria absoluta. “As sondagens não ajudam, e com o conflito com os professores e a crise na Saúde, dificilmente António Costa conseguirá uma maioria absoluta”, explicou.

Repetir a geringonça não parece possível na óptica de Marques Mendes, porque o Bloco de Esquerda estaria disponível, mas o PCP não quer repetir a geringonça. Os comunistas vão cumprir este compromisso até ao fim, e foi uma situação que “deu jeito ao PCP nos dois primeiros anos”, mas a partir de agora, tem mais a perder que a ganhar, disse Marques Mendes.