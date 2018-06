Marítimo confirma saída de Daniel Ramos

Está confirmada oficialmente a saída de Daniel Ramos do comando técnico do Marítimo, de acordo com o sítio da internet do clube madeirense.

A saída do técnico foi feita por mútuo acordo, diz a página do clube da Madeira. O Marítimo desejou ainda a Daniel Ramos as maiores felicidades no prosseguimento da sua carreira.

O agora antigo técnico do Marítimo despediu-se na passada quinta-feira com uma mensagem na sua página de Facebook onde agradeceu as vivências e emoções que teve nas duas temporadas em que esteve no comando técnico da equipa madeirense.