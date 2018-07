Mário Soares no Panteão merece “dúvidas, para não dizer reservas”, considera CDS-PP

O projeto-lei do PS e do PSD que concede honras de Panteão Nacional a todos os ex-Presidentes da República dois anos após a sua morte merece “dúvidas, para não dizer reservas” do CDS-PP.

Intervindo esta manhã no Fórum da TSF, Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS-PP, disse que estas honras deveriam ser, como atualmente, determinadas pela “relevância dos feitos em nome de Portugal que certa individualidade fez”, e não em função do “cargo que desempenhou”. Está a criar-se um “privilégio para os chefes de Estado”, disse Nuno Magalhães.

Para o deputado do CDS, o projeto, apesar de estar desenhado para ex-Presidentes falecidos, visa no entanto apenas um “caso concreto”, o de Mário Soares – ou seja, é uma lei “feita à medida”. Mas isso é apenas porque Mário Soares é o único Presidente da era da democracia que já morreu, sendo que o projeto-lei não prevê, que se saiba, qualquer exceção.