Mário Soares: a irreverência do agnóstico que era filho de um sacerdote

A vida de Mário Soares não pode ser pintada num tom monocromático. O Presidente da República que atingiu uma popularidade ímpar na democracia portuguesa, eleito para um segundo mandato com mais de 70% dos votos, deixou também marcas de controvérsia. Defendeu ex-ministros caídos em desgraça e apoiou governantes perseguidos pela Justiça. Irreverência, dirão uns. Coragem política, acrescentarão outros.

Um dos casos mais reveladores da liberdade de pensamento de Soares ocorreu no consulado cavaquista. O Presidente socialista, que tantas forças de bloqueio gerou à governação do PSD, não hesitou em defender uma das figuras mais proeminentes do partido rival, Leonor Beleza, quando a ex-ministra se tornou uma das pessoas mais contestadas do país.

No que ficou conhecido como o caso dos hemofílicos, relacionado com sangue contaminado com HIV, a antiga ministra foi acusada de dolo eventual pelo caso – um jargão jurídico para definir a intenção de agir de má-fé. Soares insurgiu-se. Aceitou ser testemunha abonatória da antiga ministra social-democrata. “Nunca esquecerei a postura de Mário Soares“, diz ao Jornal Económico o antigo ministro do Trabalho José Silva Peneda, que fez parte do Governo onde Leonor Beleza teve a pasta da Saúde.