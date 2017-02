Marine Le Pen usou fundos de forma indevida e recusa-se a devolvê-los

A candidata de extrema-direita às presidenciais francesas, Marine Le Pen, recua-se a devolver cerca de 300 mil euros ao Parlamento Europeu relativos à contratação de uma assistente parlamentar, que trabalhava para a Frente Nacional e não para o Parlamento Europeu. Marine Le Pen tinha até ao dia 31 de janeiro para restituir a quantia.

Segundo o Parlamento Europeu, a líder da Frente Nacional terá usado de forma indevida fundos parlamentares para pagar o salário de Catherine Griset, sua amiga próxima e chefe de gabinete. No entanto, o dinheiro só podia ser entregue se esta passasse mais tempo a trabalhar junto dos funcionários eleitos e não eleitos do Parlamento Europeu, o que não aconteceu. Segundo a investigação ao caso, Catherine Griset terá passado a maior parte do tempo em França em trabalho para a Frente Nacional.

Marine Le Pen diz estar a ser alvo de vingança política e contesta “formalmente esta decisão unilateral e ilegal”. O prazo para efetivar o pagamento terminou na madrugada desta quarta-feira, pelo que o órgão legislativo da União Europeia pode vir a reter metade do seu salário enquanto eurodeputada e suspender-lhe outros subsídios.