Marine Le Pen prepara-se para ‘limpar’ a primeira volta

A candidata da extrema-direita francesa às eleições presidenciais francesas, marine Le Pen, continua a liderar a maioria das sondagens, estando confortavelmente à frente de François Fillon, o candidato de Os Republicanos (de Nicolas Salkozy), ou seja, da direita tradicional. As sondagens também indicam que Fillon deverá ganhar a segunda volta, isto é, a extrema-direita arrisca repetir o ‘road book’ das últimas eleições regionais: Le Pen ganha à primeira e perde à segunda, fruto de uma enorme variedade de alianças entre as restantes forças políticas, algumas delas bem pouco prováveis (comunistas e republicanos, por exemplo).

Entretanto, Fillon desfez ontem um tabu que foi avolumando ao longo da passada semana: o candidato recusa desistir de comparecer às eleições – apesar de todo o embaraço causado pelo facto de, enquanto deputado, ter arranjado emprego a alguns familiares. Fillon pediu desculpa, mas não se livra da fama. Nem de ter arranjado forma de a esquerda, numa eventual segunda volta, ter ainda menos vontade de votar nele para fazer Le Pen perder.

É que, apesar de as sondagens darem a Fillon a vitória na segunda volta, a verdade é que há alguns analistas que chamam a atenção para a eventualidade de o crédito que o antigo ministro tinha (ou talvez tivesse) junto do eleitorado à esquerda do PS estar a esvaziar, colocando em risco a sua eleição.