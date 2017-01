Maria Luís: O timing natural para decidir a forma da CGD se livrar dos CoCos era 2016

Maria Luís Albuquerque respondeu aos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da CGD. A então ex-secretária de Estado do Tesouro e Finanças explica que a recapitalização que feita em 2012 correspondeu às necessidades identificadas na altura pelo Banco de Portugal. “Sabemos que alguns dos pressupostos não se verificaram. Isso é verdade para a Caixa e para os outros bancos”.

E não foi sequer possível usar a linha de 12.000 milhões do empréstimo a Portugal para a banca. O capital teve de sair do Orçamento do Estado porque Bruxelas não consentiu o recurso do banco do Estado àquela linha.

“Houve um esforço muito exaustivo para não ser considerado um auxílio do Estado, mas à data não foi possível fazer vingar o argumento”, disse Maria Luís Albuquerque que de resto já tinha sido dito por Fernando Faria de Oliveira, então presidente da CGD. “Os juros dos CoCo´s, que começaram em 10%, foram impostos pela Direção-Geral de Concorrência”, explicou a ex-ministra das Finanças que ironizou dizendo “espero que o que vai ser pago agora seja mais baixo”, numa alusão aos juros que a Caixa terá de pagar pelas obrigações de elevada subordinação que é obrigada a emitir para que o aumento de capital não fosse considerado ajuda de Estado.

Maria Luís Albuquerque foi ministra das Finanças entre 2013 e 2015, tendo sido secretária de Estado do Tesouro e Finanças nos dois anos anteriores, onde tinha a tutela da Caixa Geral de Depósitos.

Foi em Junho de 2012 que a CGD, sob a tutela de Vítor Gaspar (sendo Maria Luís secretária de Estado), recebeu ajuda do Estado de 1.650 milhões de euros, 900 milhões através dos instrumentos híbridos de capital contingente (CoCos) que não foram reembolsados e que até já foram convertidos em acções no âmbito do Plano de recapitalização em curso.

O deputado do CDS, João Almeida, questionou a ex-ministra das Finanças do governo de Pedro Passos Coelho sobre se no programa de Governo do PSD estava prevista a privatização da CGD. Maria Luís Albuquerque diz que “não”. E o deputado centrista pergunta se é verdade que no memorando de entendimento da troika “assinado pelo PS” estava prevista a privatização da Caixa Seguros. A resposta é “sim”.

A antiga ministra das Finanças, diz que o Governo do qual fez parte, “não foi tomou nenhuma iniciativa para iniciar a privatização da Caixa Geral de Depósitos”.

A alienação dos ativos da Caixa estava prevista no memorando, lembrou Maria Luís.

O deputado do Bloco de Esquerda faz perguntas sobre os alertas da comissão de auditoria interna da Caixa que desde terceiro trimestre de 2014 alertavam para a degradação financeira da Caixa. E porque não foi feito nada? “Está-me a perguntar porque não foi feito nada em 2014 quando estamos em 2017 e nada foi feito”, respondeu a deputada do PSD. Maria Luís Albuquerque lembra as avaliações feitas a nível internacional como os testes de stress. “A Caixa Geral de Depósitos sempre foi escrutinada pelas entidades mais insuspeitas, como o FMI, o BCE e a Comissão Europeia, quer nas avaliações semestrais durante o período de vigência da troika, quer nas avaliações trimestrais pós-programa”.

“A relação entre a Direção-Geral de concorrência e a CGD foi intermediada pelo Ministério das Finanças, toda a informação passava por ali. Havia reuniões regulares com a administração da CGD e em nenhum momento esteve em causa o cumprimento de obrigações regulatórias. Em 2015 houve a sinalização de que em 2017 podia haver necessidade de reforço de capital, mas nesse espaço nunca houve incumprimento de rácio nem esteve em causa a sustentabilidade da CGD. Todas as avaliações são unânimes em reconhecer os muito progressos que foram feitos”, disse Maria Luís Albuquerque.

O deputado do CDS pergunta também a Maria Luís se a evolução dos juros da dívida pública, que tem vindo a subir nos últimos meses, tornam os juros de uma emissão de um banco mais cara, isto porque a CGD tem de emitir nos primeiros meses do ano dívida subordinada de 500 milhões de euros (1º tranche) para poder fazer o aumento de capital de 2.700 milhões de euros sem ser considerado ajuda de Estado.

Sobre o relatório do Tribunal de Contas, que apontava para uma alegada falta de controlo por parte da IGF (Finanças). Maria Luís Albuquerque diz que “para que não fique aqui nenhuma dúvida: não houve em nenhum momento qualquer falta de controlo. O argumento não colhe, porque a atividade da CGD, para além de reportar ao accionista através dos relatórios trimestrais, e do relatório anual, tem auditores internos e externos e está sujeita a um escrutínio muito mais abrangente e apertado do que alguma vez aconteceu. Não há ocultação nem há qualquer falta de controlo do acionista, que avalia tudo o que a CGD faz, mais do que qualquer outro banco”, disse.

Maria Luís explica que a IGF não tem competências de auditoria sobre empresas financeiras, ao contrário do que se deduz do relatório do Tribunal de Contas que levantou a dúvida.

O deputado do PCP chama ao inquérito o facto de ter sido convidada para gestora não executiva da Arrow Global. Miguel Tiago questiona a ex-ministra das Finanças sobre a venda de carteiras de crédito por parte da Caixa, uma vez que Maria Luís Albuquerque foi contratada por uma empresa inglesa que já comprou estes ativos no mercado português.

Maria Luís fica satisfeita pelo assunto da Arrow Global ter sido puxado. E pergunta ao deputado comunista: “o PCP apresentou o processo que anunciou no Ministério Público? Ficou a suspeita que lançaram e isso não deve continuar”.

Maria Luís Albuquerque admite que foi avisada pouco antes do Verão de 2015 pelo então presidente da CGD, José de Matos, de que a Caixa não teria condições para reembolsar os 900 milhões de euros de CoCos ao Estado em 2017, como previsto.

José de Matos alertou para a necessidade de aumento de capital da CGD. O problema colocava-se no horizonte do reembolso dos CoCos: “O timing normal e natural para fazer essa avaliação e tomar decisões era 2016″, diz a ex-ministra, acrescentando que esperava ser ela a titular da pasta que resolveria o assunto.

Maria Luís questionou para que servem os mais de cinco mil milhões de euros que vão ser postos na Caixa. “Mais do que saber o que se vai pôr, precisamos de saber a finalidade do dinheiro que sai dos impostos, o que só será compreendido quando as respostas forem dadas e não foram”.

João Galamba, foi o mais agressivo nas questões. “A CGD estava sólida depois da recapitalização de 2012?” “A Caixa, como tudo o sistema financeiro, reforçou significativamente a sua solidez, sim. Tanto assim é que até hoje nunca incumpriu com os rácios a que está obrigada pela supervisão”, respondeu Maria Luís.

O deputado socialista pergunta se o plano de recapitalização correspondia às necessidades da CGD? Era a recapitalização correta? Mas Maria Luís não desarmou e respondeu “se foi aprovado o plano de recapitalização pela DGCom e por todas as entidades de supervisão sim, terá sido o entendimento de que o plano correspondia às necessidades”.

Galamba conclui que “ou a recapitalização foi bem feita e adequada para garantir a solidez da Caixa, ou não foi e o problema não pode estar no passado”. O deputado é aliás o único que não prescinde da segunda ronda de perguntas. O deputado socialista que questionou a deputada do PSD porque nada fez o anterior Governo quando percebeu que a Caixa não gerava retorno para cumprir o plano e devolver os CoCos ao Estado, respondeu que a “falta de rentabilidade dos bancos não é uma situação desconhecida, foi e é muito discutida e não é só um problema da Caixa”. Maria Luís reconhece que “havia alternativas de geração de capital que mitigavam esse problema e uma dessas soluções foi a operação da Parcaixa que foi já feita por este Governo”.

“Tanto havia tempo que muitos meses depois, ainda não está tratada (a recapitalização). É a prova de que não era urgente”, ironizou a vice-presidente do PSD.

Maria Luís acabou a responder ao deputado Galamba que “dêem-me 5 anos ou mais 40 milhões e eu garanto que resolvo os problemas. Quando se tem muito tempo e muito dinheiro é mais fácil, eu também gostava de ter governado assim mas não foi o que me calhou em sorte”, diz, acrescentando que “se estamos hoje mais confortáveis para fazer uma recapitalização maior, é uma boa notícia”.