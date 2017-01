Maria Luís Albuquerque na Comissão de Inquérito à CGD

Maria Luís Albuquerque foi ministra das Finanças entre 2013 e 2015, tendo sido secretária de Estado do Tesouro e Finanças nos dois anos anteriores, onde tinha a tutela da Caixa Geral de Depósitos.

Foi em Junho de 2012 que a CGD, sob a tutela de Vítor Gaspar (sendo Maria Luís secretária de Estado), recebeu ajuda do Estado de 1.650 milhões de euros, 900 milhões através dos instrumentos híbridos de capital contingente (CoCos) que não foram reembolsados e que até já foram convertidos em acções no âmbito do Plano de recapitalização em curso.

Maria Luís Albuquerque tem a seu favor o depoimento anterior de Fernando Faria de Oliveira que revelou na Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD que fez todo o esforço para impedir que a recapitalização da Caixa fosse feita por via dos Cocos (instrumentos de dívida convertível, em vez de capital do acionista). “Mas batemos contra uma parede”. E essa parede foi a DG Comp (a Direção-geral da concorrência da Comissão Europeia).