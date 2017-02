Maria Luís Albuquerque diz que manutenção do ‘rating’ pela Fitch é “má notícia”

“Para mim não é uma boa notícia”, afirmou a antiga ministra do Governo PSD/CDS-PP, frisando que não tem “falado com a Fitch, ultimamente”, mas que também não vê “razões para fazer um ‘upgrade’, lamentavelmente” à nota do país.

Segundo a vice-presidente do PSD, que falava aos jornalistas à margem de um jantar da JSD em Évora, “até há um ano atrás” Portugal estava “na perspetiva de subir novamente para o nível de investimento, numa outra agência, que não apenas a agência canadiana DBRS”.

“Quando saímos do Governo, deixámos o país prestes a passar para um grau de investimento em pelo menos mais uma agência e, portanto, tudo aquilo que seja continuarmos no nível de não-investimento ou no nível de lixo é uma má notícia para o país”, insistiu Maria Luís Albuquerque.