“Março à Solta” em Almada: mais de 30 atividades gratuitas em todo o concelho

No mês dedicado aos jovens, haverá mais de 30 atividades gratuitas em diversos espaços do concelho. No dia 17, o Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro, no Laranjeiro, abre as suas portas e ao longo de todo o dia é possível experimentar um conjunto de atividades e ficar a conhecer tudo o que é possível fazer nesta Casa da Juventude.

Há também espaço para atividade ao ar livre como geocaching, bungee jump, beisebol, corrida orientada e treino funcional. Tudo para “desafiar os jovens a melhorar a sua forma física e o seu bem-estar”, pode ler-se numa nota enviada à comunicação social.

A 28 de março, para assinalar o Dia Nacional da Juventude, o Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro vai receber a YouBattle on Tour 2018, com a presença de vários youtubers que vão partilhar ideias e competir com os jovens os mais variados jogos de consola.