Atenção: Santos populares obrigam a alteração de trânsito nos próximos dias

A partir de 10 de junho, sábado, fica condicionado o acesso à Avenida da Liberdade pela Rua Manuel de Jesus Coelho, com interrupção total da circulação.

No dia 12 de junho, segunda-feira, entre a 1h00 e as 5h00 é interrompida a circulação na faixa central da Avenida da Liberdade, no troço compreendido entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua das Pretas.

A partir das 14h00 é condicionada a circulação na via BUS da Avenida, mantendo-se a restante circulação. Já a partir das 17h00, a faixa central da Avenida da Liberdade é encerrada à circulação, no troço entre a Rua Alexandre Herculano e os Restauradores, junto ao teatro D. Maria II, mantendo-se a circulação nas laterais e nos atravessamentos da avenida. O acesso ao Rossio apenas poderá ser efetuado por transportes públicos.

Ao fim da tarde, pelas 18h30, é interrompida a circulação na Avenida da Liberdade a partir do Marquês de Pombal e nos Restauradores. O acesso ao Marquês de Pombal fica restrito a transportes públicos e nas laterais da Avenida da Liberdade apenas poderão circular veículos prioritários e acessos a garagens, hotéis e parques de estacionamento. A Rua Duque de Palmela e a Rua Braancamp estarão igualmente condicionadas à circulação.

A partir das 20h00 a interrupção da circulação estende-se ao Rossio, exceto para os autocarros da Carris. O acesso ao túnel do Marquês de Pombal na Rotunda será encerrado, mantendo-se em funcionamento os restantes acessos.

Em alternativa, o trânsito deverá ser proveniente do Saldanha em direção ao Marquês de Pombal, com desvio na Avenida Fontes Pereira de Melo para a Avenida António Augusto de Aguiar ou entrada no túnel do Marquês de Pombal. Também proveniente das Amoreiras em direção ao Marquês de Pombal, com desvio na Rua Joaquim António de Aguiar para a Rua Castilho ou entrada no túnel do Marquês de Pombal.

A informação foi dada pelo Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa (CML).