Marcelo sobre Fitch: “Figura de Portugal sai reforçada” da subida do ‘rating’

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que a decisão da agência de notação financeira Fitch de ter subido o rating de Portugal reforça a imagem e credibilidade do país. Segundo o Presidente da República, a “subida excecional” de dois níveis na escala da avaliação da Fitch dá agora ao Governo uma “responsabilidade maior”.

Num relatório publicado esta sexta-feira, a Fitch mudou a avaliação sobre Portugal por esperar que a dívida pública caia de forma sustentada. A decisão era esperada, mas a agência subiu o rating da República em dois escalões, para BBB com outlook estável, mais do que o antecipado.

A decisão “reforça, sem dúvida, a credibilidade do país, dos responsáveis políticos e daquilo que é uma linha de orientação política portuguesa”, disse o Presidente, em declarações às televisões, à margem do Conselho de Fundadores de Serralves, no Porto.