Marcelo segura Centeno “atendendo ao estrito interesse nacional”

O Presidente da República recebeu esta segunda-feira o ministro das Finanças, Mário Centeno, a pedido do primeiro-ministro. De acordo com uma nota publicada esta madrugada na página da Presidência da República, Centeno deu a conhecer o conteúdo do comunicado ao país a Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que o Presidente aprovou a mensagem e aceitou que Mário Centeno continue como ministro “atendendo ao estrito interesse nacional, em termos de estabilidade financeira”.

O comunicado, dividido em cinco parágrafos indica que o Presidente da República “registou as explicações dadas pelo Senhor Ministro das Finanças, bem como a decorrente disponibilidade para cessar as suas funções, manifestada ao primeiro-ministro”.

O Presidente “tomou devida nota, em particular, da confirmação da posição do Governo quanto ao facto de a alteração do Estatuto do Gestor Público não revogar nem alterar o diploma de 1983, que impunha e impõe o dever de entrega de declarações de rendimento e património ao Tribunal Constitucional.

Posição essa, desde sempre, perfilhada pelo Presidente da República – aliás, como óbvio pressuposto do seu ato de promulgação – e expressamente acolhida pelo Tribunal Constitucional”, pode ler-se.