Marcelo reúne-se com Putin na quarta-feira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na quarta-feira, diz a presidência.

Marcelo vai assistir ao jogo de Portugal, frente a Marrocos, para o Campeonato do Mundo, em Moscovo, anunciou ainda a presidência, depois do empate alcançado com a Espanha por 3-3.

O chefe de Estado “terá também um encontro com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin”, lê-se na nota da presidência.