Marcelo pressiona Governo e pede prioridade na ajuda aos sem-abrigo

O governo de Pedro Passos Coelho já tinha deixado na mesa uma série de medidas para erradicar o problema dos sem-abrigo. Essa nota de medidas está agora a ser melhorada pelo atual Governo, que sente a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República não está suficientemente satisfeito com a estratégia de António Costa, que tem como prazo 2017 a 2023. Mas, para o PR o processo parece estar a demasiado vagaroso.

“Já estamos em abril. Covém que não se perca o ano de 2017 e que, com os contribuintes destas e de muitas outras instituições, seja aplicada a estratégia 2017-2023, mas para ser aplicada em 2017 e não para ser aplicada em 2018”, disse Marcelo, citado pelo Público.

O Presidente da República reuniu-se ontem na sede da Comunidade Vida e Paz com seis instituições que dão apoio às pessoas que não têm um teto, e, para manter o debate aberto dentro do Parlamento, Marcelo vai estar hoje no Saldanha, às 20h30, a acompanhar voluntários da associação CASA.