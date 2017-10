Marcelo exige respostas à questão dos incêndios: “Já perdemos todos tempo de mais”

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou este sábado, numa reação ao relatório sobre os incêndios que deflagraram em junho, que é necessário tomar decisões e ações prementes sobre a questão dos incêndios em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa considera que “já perdemos todos tempo de mais” e os portugueses exigem uma resposta do Governo para esta questão.

“Portugal aguarda com legítima expectativa as consequências que o Governo irá retirar de uma tragédia sem precedentes na nossa história democrática”, afirmou o chefe de Estado, numa conferência de imprensa no concelho de Pedrógão Grande. “Já perdemos todos tempo demais”.

A declaração do presidente surge depois de o primeiro-ministro, António Costa, que considerou a necessidade de uma reflexão ponderada e exaustiva baseada no teor do relatório” da Comissão Técnica Independente, divulgado e apresentado à Assembleia da República, na passada quinta-feira. António Costa garante que vai assumir todas as responsabilidades políticas, se for caso disso.