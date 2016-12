Marcelo: “Estamos muito gratos a Mário Soares”

O presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou em relação ao estado de saúde de Mário de Soares que “a única coisa que queria dizer é que todos nós portugueses, e eu já o disse várias vezes mas hoje repito, nós estamos todos muito gratos àquilo que Mário Soares tem dado ao país”.

À margem de uma visita a uma feira no Barreiro, onde degustou uma ginginha, Marcelo referiu que apesar das “diferentes opiniões, já algumas pessoas estiveram a favor e estiveram contra ao longo da vida, mas há uma coisa que reconhecemos, é que há figuras que marcaram e marcam a nossa democracia e o povo, os democratas, o povo em geral, está grato relativamente a essas figuras, não é preciso ser-se de uma cor para reconhecer aquilo que tem feito pelo país”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, interrompeu hoje a sua agenda para visitar Mário Soares. No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel, Marcelo Rebelo de Sousa não fez declarações aos jornalistas.

A visita do Presidente aconteceu horas depois de ter sido noticiado que a situação clínica do ex-Presidente Mário Soares se agravou subitamente, de acordo com uma fonte do Hospital da Cruz Vermelha.