Marcelo e os Partidos: “friends forever!”

A militância político-partidária de Marcelo Rebelo de Sousa é sobejamente conhecida. Ninguém ignora o seu papel na institucionalização do regime e na revisão do modelo. Todos conhecem a sua ligação ao PPD/PSD de que foi presidente, embora com um mandato pouco conseguido.

Um percurso político reforçado pela presença mediática. Um dado imprescindível para explicar a facilidade com que foi eleito Presidente da República e para perceber a construção da sua política de afetos. Uma continuidade da figura do professor que sabia combinar a bonomia quase paternal com a crítica política nem sempre moderada e sustentada ainda que servida por um sorriso cativante.

Como a sua participação político-partidária abrangeu várias décadas, os portugueses foram-se habituando a um bom comunicador a quem desculpavam algumas flutuações opinativas. Como ensinou Ortega y Gasset, há sempre que ter em conta o homem e a sua circunstância. Verdade que também é possível identificar constantes no pensamento de Marcelo. Como a questão do financiamento dos partidos. Na sua ótica, se os partidos constituem pilares do regime deveriam ser financiados, sobretudo, por dinheiros públicos.