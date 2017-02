Os frequentadores das redes sociais andaram entretidos nestes últimos dias a comentar o facto de Marcelo ter surgido a anunciar a decisão da Fitch sobre o rating de Portugal mesmo antes de esta se ter pronunciado. Nada de muito surpreendente. Quando o quadro parece ser positivo, o Presidente não deixa que a divulgação seja feita por outros. É o novo modelo de separação de poderes instituído entre Belém e São Bento.

A expressão “Soares é fixe” fez história na política portuguesa e pretendia ilustrar a forma descontraída e bem-disposta daquele que em 1986 se apresentava como candidato presidencial. Numa versão mais moderna, e que por isso tem de incluir anglicismos, poderemos agora dizer que “Marcelo é fitch” para ilustrar a forma como o Presidente da República está a marcar o início do seu mandato.

Não se pretende com isto ilustrar a postura comunicativa do Presidente, pois para isso já temos a imagem dos afetos. O que se pretende dizer com esta expressão é que Marcelo continua a ser, tal como no seu tempo de comunicador televisivo, um verdadeiro agente de notação política. Descreve, examina, avalia e atribui pontuação.