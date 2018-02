Marcelo diz que “é agora” e não em 2019 o tempo de convergências

O Presidente da República defendeu esta segunda-feira que o tempo de definir convergências “é agora”, considerando que será tarde deixar esse processo para 2019, ano de eleições regionais, europeias e legislativas.

“É agora que temos de pensar, de falar, de juntar esforços, de promover convergências, de definir e tentar fazer vingar objetivos. Não é daqui a meses, em pleno ano eleitoral de 2019, quando já for tarde”, alertou Marcelo Rebelo de Sousa, numa intervenção na sessão de lançamento da 3.ª edição do Dicionário dos Termos Europeus, que decorreu em Lisboa.

O chefe de Estado chegou ao lançamento do livro, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, ao lado do presidente do PSD, Rui Rio, com quem almoçou, e ficou sentado entre ele e o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel antes de intervir.