Marcelo: Acordo para SMN é “sinal de paz social”

“Não penso que isso vá ter consequências em termos de paz social. Pelo contrário, um acordo destes é um sinal de paz social. A paz social faz-se com os trabalhadores, faz-se também com os empresários”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no Palácio de Belém.

Para o Chefe de Estado, o acordo atingido em concertação social “é positivo porque, por um lado, há um aumento do salário mínimo para aquilo que o Governo tinha prometido, por outro lado, há uma compensação aos empregadores”.

“Temos de pensar nos milhares e milhares de pequenos e médios empregadores, empresários por esse país fora, que teriam com a subida do salário mínimo problemas complicados em termos da gestão das suas empresas”, declarou.

O Presidente disse ter ficado “contente com o facto de ter havido o acordo de ontem [quinta-feira]”, sublinhando ter apelado “várias vezes para um acordo”.