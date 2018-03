Marcas de Confiança 2018: Banqueiros igualam políticos no fundo da tabela

Acaba de ser divulgado o estudo Marcas de Confiança das Seleções do Reader’s Digest e as conclusões são arrasadoras para os gestores dos bancos.

Entre as as principais conclusões do estudo está a de que os banqueiros igualam, pela primeira vez, os políticos no fundo da tabela. Ambos com apenas 7% dos inquiridos a revelar confiança. Imediatamente acima mas também no fim da tabela com 8% estão os gestores públicos.

O estudo revela ainda que a maioria não confia nos juízes, que registam a confiança de apenas 42% dos portugueses, enquanto os nutricionistas, uma profissão que aparece pela primeira vez nesta lista, recolhem cerca de 55%.

Por curiosidade, dos portugueses inquiridos, apenas 39% confia no jornalistas.

Apesar dos portugueses não confiarem nos políticos em geral, parecem confiar no primeiro-ministro em particular. Segundo o estudo conduzido pelas Seleções do Reader’s Digest, a maioria confia no atual governo e António Costa duplica no índice de confiança dos portugueses (de um ano para o outro passou de 10% para 19%).

A confiança no atual governo subiu e, pela primeira vez, mais de metade confia no executivo de António Costa: o nível de confiança no atual governo para desenvolver uma efetiva recuperação económica social e política no nosso país subiu dos 34% registados em 2017 para 52%, em 2018.

Mas os resultados paradoxais não se ficam por aqui. Mais de 90% dos inquiridos confia no Serviço Nacional de Saúde (sistema público de saúde), mais concretamente 91%. Isto apesar de 55% destes ter outro sistema de saúde alternativo.

Um total de 36% confia no SNS e não dispõe de outro sistema de saúde, enquanto apenas 9% refere não confiar no SNS e recorrer sempre a serviços privados.

Na décima oitava edição do estudo foi também concluído que a maioria dos portugueses revela que a sua situação económica melhorou nos últimos 12 meses. Cerca de 9% considera mesmo que melhorou muito e 44% que melhorou alguma coisa.

´

O estudo Marcas de Confiança é o mais antigo estudo realizado em Portugal que mede a confiança entre os portugueses e as marcas, para além de incluir também um verdadeiro “barómetro do contexto socioeconómico nacional”.

A instituição que divulga as conclusões do estudo explica que as questões são de resposta aberta e imediata e não existe qualquer tipo de inscrição, pelo que as marcas apenas figuram no estudo se foram referidas pelos participantes do mesmo.

A amostra é constituída por 12 mil assinantes das Selecções do Reader’s Digest, sendo que há uma inibição de dois anos para quem já tenha participado nos dois questionários anteriores, o que possibilita um painel dinâmico e representativo dos portugueses.

Profissões em quem os portugueses mais confiam: bombeiros. Personalidade que mais subiu no índice de confiança desde o ano passado? Isabel Jonet

Os bombeiros continuam a ser a profissão em que os portugueses mais confiam, de acordo com os dados do estudo Marcas de Confiança 2018 das Seleções do Reader’s Digest. Seguem-se os pilotos de aviação, os médicos e os cientistas/investigadores, todos com valores de confiança superiores a 90 por cento.

Nas personalidades, à exceção da nova categoria de Atleta ganha por Cristiano Ronaldo que, em anos anteriores já ganhava na categoria de Desportista, não houve alteração dos vencedores, revela o estudo.

A maior subida vai para Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar, que sobe no ranking 15 pontos percentuais, registando 35% dos votos de confiança dos inquiridos, contra 20% em 2017, seguida do Chef de cozinha José Avillez, que passa de 30% para 42%.

Rui Nabeiro, empresário, dono da Delta Cafés, arrecadou 45% dos votos de confiança, face a 35% em 2017.

Já o jornalista José Rodrigues dos Santos vence nas categorias de escritor e jornalista e o destaque deste ano vai para a entrada de Salvador Sobral para o segundo lugar da lista de confiança nas personalidades ligadas à Música, uma categoria liderada há vários anos por Rui Veloso.

Mas a personalidade em quem os portugueses mais confiam é: Álvaro Siza Vieira. O arquiteto tem 74% de votos (o mesmo de 2017). De resto a lista tem Marcelo com 48%; o ator Ruy de Carvalho com 46% (40% em 2017); o médico António Gentil Martins com 29% (41% em 2017)e Rui Veloso com 19%.

“Não há confiança sem segurança”, diz em comunicado Maria do Carmo Diniz, responsável pelo estudo Marcas de Confiança, realizado pelas Selecções do Reader’s Digest de forma pioneira em Portugal, desde 2001. “Não é por acaso que as profissões mais votadas pelos portugueses são os bombeiros, os pilotos de aviação e os médicos, o que demonstra bem a importância do fator de segurança para a atribuição do voto de confiança. Para as marcas, este fator é ainda mais relevante, já que a escolha do consumidor tem uma componente racional e emocional. A decisão de compra assenta na confiança depositada nas marcas, que é algo que estas têm de conquistar. Uma Marca de Confiança é uma marca fiável, eficaz, com justa relação de valor, que transmite segurança e está nas preferências do consumidor, sendo-lhe familiar”, acrescenta.

Em termos de marcas, a agência de viagens em quem os portugueses mais confiam é na Abreu; o banco é o BPI; nas águas são as do Luso; nos cremes para a cara a Vichy ganha; nos esquentadores ganham os da marca Vulcano; Grandes Eletrodomésticos são os da Miele; o hipermercado em quem os portugueses mais confiam é o Continente; o hotel é o Pestana; o canal de televisão é a RTP; o jornal é o Expresso; nas petrolíferas ganha a Galp; os cafés são os da Delta; os carros em quem os portugueses mais confiam são os da Toyota; a operadora de telecomunicações é a NOS; hospitais privados ganha a CUF; em telemóveis ganha a marca Samsung; a Cofidis ganha no crédito ao consumo; a cerveja que os portugueses escolheram é a Sagres; e a companhia de seguros escolhida foi a Fidelidade (ramo automóvel e vida); e a Multicare ganha nos seguros de saúde. Entre outros.

“Neste estudo, é percetível que apenas nove marcas ultrapassam o índice de 75% de confiabilidade dos consumidores portugueses, com destaque para o ‘campeão’ Fula, referido por 92% dos inquiridos e a Chicco (90%). Seguem-se CTT (89%), Well’s (85%), Essilor (84%), Corega (82%), Molaflex (79%) Carglass (77%), e Era (76%)”, diz a instituição em comunicado.

Num setor em franco crescimento no nosso país, o destaque vai para a Região de Turismo de Porto e Norte, que ultrapassa o Algarve, pela primeira vez como marca em que os portugueses mais confiam. Ao facto não será alheio, o desempenho desta região, que atingiu 7,4 milhões de dormidas em 2017, um objetivo que só esperava atingir em 2020. Em duas novas categorias, introduzidas este ano, o Grupo Pestana vence em Cadeias de Hotéis e a MSC Cruises ganha em Companhias de Cruzeiros Marítimos.

“As grandes novidades deste ano foram as vitórias da Asus, o novo vencedor na categoria de Computadores Pessoais e Tablets, antes dominada pela Toshiba, que passou para o segundo posto. Na categoria de Sites de Compras On-line, a Ebay subiu duas posições e destronou o Continente, vencedor nesta categoria em 2017. Também a Multicare ultrapassou a Medis, que, nos últimos 7 anos, ganhou a categoria de Seguros de Saúde; e a Pantene é outra novidade, ao destronar a L’Oreal, que nos últimos anos se manteve invicta na categoria de Produtos de Cuidados com o Cabelo, com a marca Elvive”, lê-se no comunicado.

“O selo Marcas de Confiança foi o primeiro estudo do género realizado em Portugal e, ao longo dos últimos 18 anos, conquistou um lugar de destaque no nosso país, sendo utilizado pelas marcas vencedoras como um símbolo de reconhecimento e qualidade. Pela sua importância, este estudo assume-se como mais do que um medidor da confiança entre os portugueses e as marcas, funcionando como um autêntico barómetro do contexto socioeconómico nacional”, diz a instituição em comunicado.

O estudo das Selecções do Reader’s Digest caracteriza-se por um questionário misto, enviado por via postal e online, dirigido a 12 mil assinantes das Selecções do Reader’s Digest – sendo que há uma inibição de dois anos para quem já tenha participado nos dois questionários anteriores, o que possibilita um painel dinâmico. A amostra é representativa dos portugueses, com variáveis de género e idade conforme o último Census.

Este questionário tem uma taxa de resposta de 8%, e uma margem de erro de 2,9%.