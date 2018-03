Marca de moda C&A lança loja ‘online’ europeia que abrange Portugal

Com esta nova plataforma, a C&A irá mais do que duplicar a sua atividade de comércio eletrónico, passando de nove para 20 os países com acesso à venda 'online' da marca, incluindo Portugal.

A marca de moda C&A acaba de reforçar a sua presença ‘online’, com o lançamento de uma nova loja ‘online’ europeia que passa a abranger o mercado nacional. “Com esta nova plataforma, a C&A irá mais do que duplicar a sua atividade de comércio eletrónico, passando de nove para 20 os países com acesso à venda ‘online’ da marca”, assegura um comunicado da empresa. O mesmo documento acrescenta que “esta nova loja ‘online’ está disponível em 11 países, incluindo Portugal, com entregas em todo o Portugal Continental, Açores (onde a marca não dispõe de nenhuma loja física) e Madeira (onde existe uma loja física C&A, no Funchal)”. Continuar a ler A nova plataforma digital da C&A tem uma oferta e preço estandardizados, em euros, e está disponível unicamente em inglês. Para além de Portugal, os restantes países que têm agora acesso aos produtos C&A ‘online’ são a Croácia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, República Checa e Hungria, onde a marca tem já sucursais, e ainda Dinamarca, Finlândia, Grécia e Suécia, locais onde a empresa não tem representação. “Esta nova loja ‘online’ é um grande passo na expansão da nossa atividade digital”, afirma Andreas Hammer, Diretor de Comércio Eletrónico na C&A Europa. O mesmo responsável destaca que “sabemos que muitas pessoas destes 11 países lamentam o facto de não poderem comprar as nossas peças ‘online'”, pelo que “o lançamento da nossa loja europeia representa uma ótima notícia para todos”. “Esta plataforma merece, efetivamente, receber o nome de ‘Loja Online Europeia’: não importa de que país seja o cliente, uma vez que a oferta e os preços são totalmente idênticos”, defende Andreas Hammer. Atualmente, a C&A tem já lojas ‘online’ nos idiomas nacionais respetivos para os mercados da Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Polónia e Suíça. A empresa asseguras que para os clientes destes mercados, não haverá qualquer alteração fruto do lançamento da loja ‘online’ europeia, uma vez que poderão continuar a utilizar as plataformas disponíveis para o seu país, no seu próprio idioma. Com mais de 1.575 lojas em 21 países europeus e mais de 35.000 colaboradores, a C&A Europa é uma das marcas de moda líderes no continente europeu. “A C&A Europa recebe cada dia mais de dois milhões de clientes”, garante o comunicado da empresa. A C&A Europa é uma empresa da Cofra Holding AG. Além das lojas na Europa, a C&A também está presente no Brasil, México e China.