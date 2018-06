Marca CUF passa a ser Bondalti e conta com plano de meios da Nova Expressão

A marca CUF, que designa o negócio da indústria química do Grupo José de Mello, vai ser substituída pela nova marca Bondalti sendo que a campanha desta nova marca estará a cargo da agência de meios Nova Expressão.

Recorde-se que a Bondalti é o principal produtor europeu não integrado de anilina e nitrobenzeno e adquiriu recentemente uma unidade fabril na região espanhola da Cantábria, que “vai criar as condições para uma posição de liderança ibérica no mercado do cloro”, de acordo com comunicado a que o Jornal Económico teve acesso.

De acordo com a Bondalti, este é “o culminar de um processo de reposicionamento estratégico do negócio, que entra agora numa fase de mais crescimento, mais ambição, mais inovação e mais internacionalização”.