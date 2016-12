Este mapa mostra aquilo em que cada país do mundo é melhor

O website Information is Beautiful, fundado pelo infográfico David McCandless, divulgou um globo com as principais coisas em que cada país foi o melhor em 2016.

O antigo jornalista de dados do “The Guardian” e da “Wired” compilou uma série de informação de fontes como a CIA, a “Bloomberg” ou o “The New York Times” e construiu um mapa-múndi com os destaques na maior qualidade de diversos países.

Portugal também se encontra no International Number Ones: Because every country is the best at something (“Números Um Internacionais: Porque todos os países são os melhores nalguma coisa”). Após consultar as várias fontes de informação, David McCandless concluiu que a nossa melhor característica este ano foi a cortiça.

Os nuestros hermanos são os melhores a respeitar a comunidade LGBT, o movimento que luta pela igualdade sexual e de género, de acordo com a investigação. Já a Singapura tem as pessoas mais saudáveis e, em África, o Botswana destaca-se pelos diamantes e a ilha de Madagáscar pela baunilha.

As particularidades dos países deste globo não todas positivas. Segundo o trabalho no website de David McCandless, os países podem ser os melhores… a fazer o pior. Na Angola, por exemplo, o mapa dá enfoque à mortalidade infantil deste ano. Os Estados Unidos da América foram os maiores emissores de spam por email, as Honduras tiveram muitos assassinatos e Turquia ‘pontuou’ na censura na rede social Twitter.

Fonte: www.informationisbeautiful.net