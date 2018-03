Manuela Corte-Real preside à Escola de Ciências da UMinho

A professora catedrática Manuela Corte-Real vai liderar a Escola de Ciências da Universidade do Minho no triénio 2018/2021, tendo como vice-presidentes os professores Nuno Peres, António Maurício Fonseca e José Brilha.

Licenciada em Engenharia Química na Universidade do Porto, Manuela Corte-Real tem uma pós-graduação em Bioquímica e Biotecnologia na Universidade Nova de Lisboa e no Instituto Gulbenkian de Ciência e o doutoramento em Ciências Biomédicas – especialização em Microbiologia na Universidade do Porto.

Começou a dar aulas em 1991 na escola que agora vai presidir, onde é coordenadora do programa doutoral em Biologia Molecular e Ambiental e vice-diretora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, classificado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia como “Excelente”. Nos últimos anos, foi presidente interina e vice-presidente da mesma escola, diretora do Centro de Biologia e avaliadora em projetos submetidos a agências de financiamento do Reino Unido, da Itália, da Bélgica e da Áustria.