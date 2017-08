Manuel Salgado afirma que PDM de Lisboa vai ser revisto no próximo mandato

Cinco anos depois da última revisão ao Plano Diretor Municipal (PDM), Manuel Salgado adiantou à Lusa que a autarquia está a trabalhar noutra revisão porque existem questões de detalhe que têm de ser corrigidas e que isso será realizado no próximo mandato, depois das eleições autárquicas de outubro.

Entre algumas das alterações a serem realizadas exemplificou por exemplo, “os equipamentos de saúde e escolares não têm de ceder áreas para equipamentos nem compensar. Os equipamentos culturais e desportivos já têm de fazer. Isto não faz sentido e isto tem de ser corrigido”.

Outra questão referida pelo vereador do urbanismo, prende-se com as “zonas verdes que estão mal delimitadas e cuja delimitação tem de ser corrigida – nuns casos tem de ser aumentada e noutras tem de ser reduzida”.