Manuel Machado: “Descentralização e Lei das Finanças Locais podem ser concluídas até ao Verão”

Em entrevista à Antena 1, Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), afirma que “é possível dar por concluída a discussão em torno da descentralização e da Lei das Finanças Locais até ao Verão. Contudo, não adianta valores para o pacote financeiro da descentralização, tratando-se de matéria “ainda em análise”. Machado considera que tem existido abertura por parte do Governo para esta discussão, até para evitar que o processo seja posto em causa.

Sobre as críticas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que se reúnem em cimeira no dia 20 de março, adianta que não conhece a proposta, mas lembra que o que está a ser discutido com o Governo, foi aprovado por unanimidade no congresso dos municípios portugueses. E reitera a universalidade como princípio subjacente à descentralização, para evitar os expedientes de “pesca à linha”. Neste âmbito, diz que não concorda, como defendem as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que a gestão dos centros de saúde seja feita pelas câmaras.

Por outro lado, Machado volta a avisar que “não será exequível ter a floresta toda limpa nem a 30 de junho”. Acredita que continuarão a existir “situações de risco”, mas admite que as prioridades serão cumpridas e que Portugal será “um país mais seguro e mais livre de perigo”. Quanto às sanções administrativas a aplicar às autarquias e que correspondem a 20 por cento dos duodécimos que recebem do Fundo de Equilibro Financeiro, Machado defende que não há condições para que isso aconteça, até porque “a medida é inconstitucional”.