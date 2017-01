Manuel Fino considerou oportuna a OPA lançada por Castro Henriques

Foi publicado neste sábado o Relatório do Conselho de Administração da SDC Investimentos, SGPS, sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública de Aquisição, anunciada pela sociedade Investéder, cujo Anúncio Preliminar foi publicado em 23 de dezembro de 2016. Este é um dos passos regulamentares essenciais para o avanço da OPA.

A empresa liderada por Manuel Fino considerou oportuna a OPA lançada pela sociedade dos CEO e CFO da empresa, António Castro Henriques e Gonçalo Andrade Santos, respectivamente sobre a Soares da Costa Investimentos. O preço da oferta é de 2,7 cêntimos por acção. Um dos argumentos que sustenta esta avaliação é que estando a sociedade visada muito endividada, e indo a oferente comprar os créditos aos bancos, isso alivia a pressão sobre a empresa.

O Conselho de Administração da SDC Investimentos “considera que, tomando especialmente em consideração a situação em que a Sociedade Visada se encontra, a Oferta da Investéder é oportuna, tendo em conta que, encontrando-se condicionada à aquisição pela Oferente de parte muito substancial dos créditos hoje detidos por diversas instituições financeiras sobre a SDC Investimentos, conforme consta do Anúncio Preliminar, o sucesso da mesma Oferta permitirá que se concentrem numa única entidade – a Oferente (Investéder) – as qualidades de acionista maioritário e de principal credor da Sociedade Visada, permitindo assim que os interesses acionistas e credores possam ser geridos de forma concertada, o que, numa situação de manifesto sobre-endividamento da Sociedade Visada e de progressivo agravamento da sua situação de capitais próprios negativos, parece fundamental para que se criem as condições adequadas a que a Sociedade Visada possa dar sequência à sua reestruturação financeira e, assim, prosseguir o objetivo fundamental de perseguir a concretização de condições essenciais à sua sustentabilidade”.

“O Conselho de Administração entende que a Oferta é também oportuna na medida em que os documentos da Oferta até agora conhecidos por este Conselho de Administração evidenciam um total alinhamento entre os objetivos da Oferente e aqueles que há muito foram definidos como os objetivos estratégicos a que a Sociedade Visada, no contexto em que se encontra, pode prosseguir”, diz ainda o documento.

A Investéder pretende que, após a alienação das participações sociais detidas pela SDC Investimentos em sociedades que operam na área das concessões rodoviárias (em concretização da operação também divulgada ao mercado em 23 de dezembro de 2016), a Sociedade Visada e as suas participadas passem a concentrar a sua atividade nas demais áreas de negócio a que atualmente se dedicam”.

Está previsto a SDC Investimentos manter as grandes linhas estratégicas “definidas por este Conselho de Administração, privilegiando a gestão e a rentabilização do património imobiliário detido, o que deverá ser compatibilizado com o acompanhamento e o esforço de mitigação das contingências de natureza judicial e fiscal que atualmente oneram a Sociedade Visada e que já são do conhecimento público; o continuado acompanhamento da situação da Soares da Costa Construção, SGPS, atentas as posições de acionista minoritária e de credora que a Sociedade Visada, ou suas participadas, detêm sobre aquela sociedade e a continuada promoção do processo de reestruturação financeira da Sociedade Visada, de forma a dar sequência aos esforços que vêm sendo desenvolvidos no sentido de assegurar condições mínimas essenciais à sustentabilidade da empresa”.

A Oferente assumiu o compromisso de negociar com a SDC Investimentos (sociedade visada) “um plano de redimensionamento e de reembolso/remuneração dos créditos que venha a adquirir sobre a Sociedade Visada e as suas participadas, em termos que levem em conta a potencial capacidade da Sociedade Visada e destas suas participadas de geração de cash flow e o conjunto de responsabilidades efetivas e contingentes que oneram as mesmas sociedades”, diz o relatório da Visada.

“Neste contexto, entende este Conselho de Administração ser de valorizar, como um dos fatores que depõe no sentido da oportunidade da Oferta, a manifestação, pela Oferente, do seu propósito de participar ativamente, na dupla qualidade de futuro acionista maioritário e de principal credora da Sociedade Visada, na definição do referido plano e na sua posterior execução”, acrescenta o documento.

“Este Conselho de Administração entende que, no momento atual, o preço oferecido para as ações da SDCI é ajustado dado o valor patrimonial altamente negativo”, refere a administração da sociedade visada na OPA.

Por fazerem parte da sociedade que lançou a OPA estes dois administradores optaram por abster-se na votação do relatório da visada que mereceu os votos favoráveis de Manuel Alves Monteiro e José Manuel Fino.

“A situação da Sociedade Visada continuará a aconselhar que seja seriamente ponderada a exclusão de negociação das Ações no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon e manifesta, por isso, a sua intenção de, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, poder vir mais tarde a procurar a efetiva concretização, por outra via, desse objetivo”, refere o relatório publicado no site da CMVM.

“Este Conselho, ponderadas as razões indicadas e tudo o mais quanto já referiu neste Relatório, entende que a concentração da totalidade do capital social num único acionista, que seja também o principal credor da Sociedade Visada, permitirá colher os benefícios de uma gestão integrada dos interesses credores e acionistas sem qualquer impacto naqueles que, por qualquer razão (como aconteceria com eventuais acionistas minoritário sobrantes) não partilhassem aquela dupla qualidade”, consedira ainda a sociedade da família Fino.

“Por outro lado, este Conselho partilha ainda do entendimento afirmado pela Oferente segundo o qual a exclusão de negociação das Ações [da SDC Investimentos] do Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon corresponde, no atual momento, à solução mais adequada à criação de condições para a sua sustentabilidade futura e à salvaguarda de todos os potenciais interesses em presença”.

Este voto favorável ao relatório por parte de Manuel Fino poderá indicar que o empresário venderá as suas acções na OPA. Manuel Fino detém 58,85% da SDC Investimentos e o oferente faz depender o sucesso da oferta à aceitação por mais de 50% do capital, pelo que será suficiente a venda de Manuel Fino, ainda que a OPA seja sobre a totalidade das acções.

O prazo da Oferta não se encontra ainda definido no Projeto de Anúncio de Lançamento e no Projeto de Prospeto da Oferta. Nos termos da lei este prazo só começará a correr após o lançamento da Oferta, a realizar mediante a publicação do Anúncio de Lançamento e do Prospeto da Oferta, sendo que este lançamento depende, conforme acima referido, e entre outras condições, do registo da Oferta pela CMVM. O prazo da Oferta, contado a partir do respetivo lançamento, poderá oscilar entre 2 e 10 semanas e constará do Anúncio de Lançamento e do Prospeto da Oferta.