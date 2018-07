Manuel Carvalho é o novo diretor do ‘Público’

O jornalista Manuel Carvalho foi esta terça-feira anunciado como novo diretor do jornal “Público”. O jornalista integrou a primeira redação do jornal no final de 1989 e sucede agora a David Dinis, que se demitiu do cargo após a administração ter demitido o diretor adjunto, Diogo Queiroz de Andrade.

O anúncio foi feito pela administração do jornal, em comunicado. A administração do “Público” afirma que “deposita a sua total confiança no [jornalista] Manuel Carvalho, com a certeza de que, como até aqui e com a colaboração de todos, contribuirá para continuarmos a fazer do Público um jornal de referência”.

Natural de Alijó, Manuel Carvalho foi jornalista fundador do “Público”, na secção de Economia. Chegou a subdiretor entre 2000 e 2012 nas direções de José Manuel Fernandes e Bárbara Reis. Pelo caminho foi ainda grande repórter do “Diário Económico”, tendo regressado ao “Público” em 1999.