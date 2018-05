Manuel Caldeira Cabral: “O crescimento da economia portuguesa é sustentável e equilibrado”

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, considera que o crescimento da economia portuguesa (“o maior do século, em 2017”) é sustentável, na medida em que se baseia num “equilíbrio entre a procura interna e a procura externa”, além de outros “fatores de sustentabilidade” como o aumento do investimento e das exportações. Ao intervir num almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, ontem, em Lisboa, Caldeira Cabral enalteceu também a redução dos níveis de endividamento, nomeadamente a “desalavancagem das empresas privadas, ao mesmo tempo que continuam a investir”.

Por outro lado, o ministro da Economia sublinhou que o crescimento da economia portuguesa tem sido acompanhado de uma “consolidação das contas públicas”, outro factor de sustentabilidade. “O crescimento até poderia ser maior com uma política expansionista e sem consolidação das contas públicas, como está a acontecer em Espanha e por isso é que tem crescido mais”, afirmou Caldeira Cabral, defendendo a opção do Governo português em salvaguardar essa consolidação em detrimento de um “crescimento mais rápido”.

Na perspectiva de Caldeira Cabral, os principais “fatores negativos” para a economia portuguesa são a demografia e o endividamento. “Os dois em conjunto criam uma situação, de facto, muito desafiante. E temos que trabalhar para os resolver. Não apenas este Governo, mas também os que vêm a seguir”, declarou. Outros desafios identificados pelo ministro são “as qualificações, a inovação e os recursos naturais”.

“Nas qualificações, eu chamo a atenção para a diferença que há entre as gerações portuguesas e as gerações alemãs, por exemplo. Quando se vê a geração que entrou no mercado de trabalho, a nova geração de 25 a 30 anos de idade, estamos a falar de uma geração que tem um nível de qualificações, uma percentagem de pessoas com licenciatura semelhante à da Alemanha. Quando falamos da geração que esta nova geração substituiu, as pessoas que têm hoje de 65 a 75 anos de idade, estamos a falar de uma geração que tinha uma percentagem de pessoas com licenciatura mais de três vezes menor do que a da Alemanha. E isso é só parte de ver o ‘gap’ em termos de qualificações, porque se olhássemos para os que não têm licenciatura na Alemanha, em geral, 90% deles têm 12 anos de escolaridade e em Portugal a grande maioria tinha menos de seis anos de escolaridade”, salientou Caldeira Cabral.

“Estamos a falar de substituir uma geração muito pouco qualificada, por uma geração muito mais qualificada. Isto é um desafio para o país. E um desafio que pode trazer um fortíssimo aumento de produtividade”, realçou. “Portugal, nos próximos 20 anos, não vai ter a população a crescer, mas vai ter o capital humano a crescer, se souber cá reter esta geração mais qualificada de sempre”.