Manuais escolares vão manter o mesmo preço nos próximos quatro anos

O ministro da Educação anunciou hoje no Porto o acordo entre o governo e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) que permitirá que nos próximos quatro anos os preços dos manuais se mantenham inalteráveis.

Em declarações à margem da Skills Summit Porto 2018, a decorrer no Porto, o ministro que, de manhã, tinha deixado indícios de que as negociações estariam a chegar ao fim, assinalou o acordo, com um adicional de componente digital.

“Chegámos a acordo para que nos próximos quatro anos não exista aumento dos preços, somente aquele indexado à inflação, como normalmente acontece”, declarou Tiago Brandão Rodrigues.