Mansão com seis quartos à venda por menos de 10 euros (só há um problema)

Uma mansão localizada em Montclair, Nova Jersey (EUA), e avaliada em cerca de 1,3 milhões de dólares (cerca de 1,1 milhões de euros) está agora à venda por apenas 10 dólares (cerca de 8,5 euros). A razão para o valor da propriedade estar tão baixa é peculiar: o futuro proprietário terá de “relocalizar” o imóvel noutro terreno. Isto é, a compra da mansão não traz consigo terreno, é mesmo necessário que o comprador arranje um local onde possa colocar a casa.

O terreno de quase 4.000 m2 foi adquirido em abril pelo grupo imobiliário BNE, com o propósito de construir oito casas no local onde se encontra a mansão. O problema colocou-se quando a Câmara de Nova Jersey aprovou um acórdão que proibia a demolição da mansão, segundo noticiou a imprensa norte-americana.

A mansão construída em 1906 e projetada pelo arquiteto Dudley S. Van Antwerp, com seis quartos e três casas de banho, terá um custo de relocalização de milhares de euros e, pela vontade de poder construir no local, o grupo BNE incentiva o comprador com uma ajuda de 10 mil dólares (cerca de 8, 4 mil euros) para facilitar o processo.