‘Mannshaft’ cai com ‘estrondo’. É a terceira vez (consecutiva) que um campeão do mundo é eliminado na fase de grupos

A Alemanha está fora do campeonato do mundo de futebol. A seleção germânica foi derrotada pela Coreia do Sul (0-2) com golos de Kim Young-gwon, aos 90+3′ e Son Heung-min, aos 90+6′ e com o triunfo da Suécia diante do México (0-3), os alemães ficaram no último lugar do grupo F.

À entrada para a última jornada, a Alemanha dividia o segundo lugar com os mesmos três pontos e número de golos que a Suécia. Os alemães levavam vantagem por terem um registo inferior de cartões amarelos vistos e precisavam de fazer um resultado melhor ou idêntico ao dos suecos, sendo que os golos marcados em caso do resultado ser o mesmo para as duas equipas servem para desempatar.

Assim, a “mannschaft” torna-se a terceira seleção campeã do mundo em título consecutiva a ser eliminada na fase de grupos, depois da Itália em 2010 na África do Sul e da Espanha, em 2014 no Brasil.