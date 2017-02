Manifestações não são só cartazes e gritos

No passado dia 21 de Janeiro foram muitas as manifestações, ou melhor, as “Marchas das Mulheres” em todo o mundo. Li algumas notícias sobre o assunto e estava especialmente interessada no que ocorreria nos EUA e em Lisboa, apesar de participar na que ocorreu em Londres, onde me encontrava nesse dia. Li as ironias nas redes sociais sobre a centena e pouco de participantes na iniciativa em frente à Embaixada dos EUA em Lisboa. Como se a mesma não tivesse relevância só por não serem muitos os manifestantes. Permitam-me discordar dessa leitura dos factos.

Primeiramente, e mesmo em Portugal, a “Marcha das Mulheres” não ocorreu apenas na capital. A Lisboa juntaram-se Braga, Coimbra, Faro e Porto. E, um pouco por todo o mundo, ainda que com o ímpeto da tomada de posse de Trump estas marchas tenham sido realizadas contra os seus ideais machistas (e outros) propagados na sua campanha, foram as agendas que se uniram nesse dia: desde os direitos das mulheres e das diversas minorias, à busca por uma sociedade mais igualitária, à protecção do meio ambiente, da Liberdade, da Democracia, do direito à saúde e à paz social, entre muitas outras perspectivas. Para os crentes numa sociedade actual sem valores (i.e., que não os deles) e em que a participação cívica e política está em decréscimo por causa, por exemplo, da Internet, estas marchas não deixam de ser, no mínimo, um desafio.

Em segundo lugar, porque as variadas manifestações com o mesmo mote ocorreram em mais de 60 países, registando-se entre 200 a 300 manifestações diferentes fora das fronteiras norte-americanas (dependendo das fontes de informação), vêm reforçar a ideia de que os EUA não são (ou não são ainda) uma potência em declínio ou de menor importância para o mundo. Como lugar de exemplo (não digo que bom nem mau, essa discussão seria muito longa e depende sempre de perspectivas e respectivas preferências pessoais e colectivas) este é ainda um país em que todos temos os olhos postos, e não, não é só pelo seu simbolismo, é pelo poder que daí emana.