Manifestação em França contra aquisição da Monsato pelo grupo Bayer

Dezenas de pessoas manifestaram-se este sábado na cidade francesa de Lyon contra a fusão de dois gigantes mundiais das áreas da farmacêutica, dos pesticidas e da agricultura. O projeto de aquisição da norte-americana Monsanto pelo grupo alemão Bayer precisa do carimbo da Comissão Europeia e a votação está prevista para 12 de março.

“O nosso combate prende-se com a saúde pública, com a biodiversidade e com os agricultores. Estamos a lutar contra os agroquímicos, contra a agroindústria, mas não contra os agricultores” refere um francês, citado pela agência Euronews.

Preços inflacionados, menos qualidade e concorrência são algumas das preocupações manifestadas por Bruxelas com a aquisição. A fusão garantiria à Bayer e Monsanto 30% do mercado mundial de sementes e 24% do de pesticidas, pondo em causa a política de livre concorrência, considerado um dos pilares da União Europeia.