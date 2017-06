Manchester United confirma compra de Lindelof ao Benfica

O Manchester United anunciou que chegou a acordo com o Benfica para a transferência do defesa sueco Victor Lindelof. O clube inglês, que é orientado por José Mourinho, divulgou a informação nos conta na rede social Twitter, mas não adiantou valores para o acordo.

“Estamos satisfeitos por podermos anunciar que chegámos a acordo com o Benfica para transferência de Victor Lindelof”, lê-se no tweet.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU

— Manchester United (@ManUtd) June 10, 2017