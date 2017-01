Manchester United é o clube mais rico da Europa. Benfica está na lista

O Real Madrid acaba de perder a liderança de 11 anos na tabela dos 20 clubes de futebol mais ricos da Europa para o Manchester United. A consultora Deloitte divulgou esta quinta-feira o seu mais recente relatório anual Deloitte Football Money League, indicando que o clube inglês obteve receitas de 698 milhões de euros na última época.

A receita do Manchester United, consequente dos crescimentos em bilheteira, direitos de transmissão televisivos e venda de produtos comerciais, sobrepôs-se à do clube espanhol, que se encontra atualmente em terceiro lugar, registando receitas de 620,1 milhões de euros. Quem também surpreende é o FC Barcelona, que segura o segundo lugar com os seus 620,2 milhões de euros.

No mesmo documento, a consultora apresentou uma lista dos clubes que se encontram entre os 21º e o 30º lugares. Portugal está representado pelo Sport Lisboa e Benfica, que está na 27ª posição do ‘ranking’ com uma receita de 152,1 milhões de euros. Este número é superado pelo Newcastle United, Southampton, Everton, Olympique Lyonnais, Fenerbahçe e Galatasaray. Nos últimos três desta lista, Borussia Mönchengladbach, Sunderland e Napoli.