Maldita democracia

Figura de importância determinante no decurso da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill viria a perder as eleições para os trabalhistas de Clement Attlee, que atiraram “pela borda fora” o grande artífice do triunfo militar na Europa, conhecido como “o Devorador de Alemães”. Não obstante, em discurso realizado na Câmara dos Comuns, em 11 de novembro de 1947, Churchill afirmou: “A democracia é a pior forma de governo, à exceção de todos os outros já experimentados ao longo da história.”

Nunca as palavras de Churchill fizeram tanto sentido. A democracia, que etimologicamente significa “governo do povo”, passa, atualmente, por um dos períodos mais negros desde que foi criada na Grécia no século V a.C. Na realidade, algumas das mais importantes democracias mundiais têm, nos dias de hoje, à sua frente, por vontade do povo, figuras de perfil duvidoso, que suportam a sua liderança em ideologias bem distantes daquelas que tradicionalmente definiam os regimes democráticos.

O exemplo americano constitui um paradigma desta afirmação. O multimilionário Donald Trump, conhecido pelos seus princípios sexistas, racistas e radicais, conseguiu, depois de uma campanha populista e altamente demagógica, ascender à presidência na nação mais poderosa do mundo, advogando, entre outras ideias, a deportação de imigrantes, a recusa de acesso aos Estados Unidos por parte de muçulmanos, a construção de um muro entre os EUA e o México, a revogação do programa de saúde criado por Barack Obama para aumentar o número de americanos com acesso a cuidados de saúde, o protecionismo ou a implosão da NATO.