Makro lança aplicação de reserva de mesa online

A Makro Portugal anunciou que lançou uma nova aplicação que permite disponibilizar a todos os profissionais de restauração fazer reservas de mesa.

“Esta aplicação promete contribuir para a melhoria significativa da experiência de profissionais e clientes ao nível da sua presença na esfera digital” diz a Makro.

Esta nova solução, disponibilizada agora em Portugal através do programa Hospitality.Digital, foi desenvolvida essencialmente para restaurantes de pequena e média dimensão, “que passam agora a ter acesso a uma ferramenta para reserva de mesa online robusta, mas simples, do ponto de vista da utilização”, lê-se na nota de imprensa.

A aplicação é gratuita e permite a reserva de mesa diretamente através do site do restaurante, ou de qualquer outra plataforma onde o restaurante a queira instalar, tendo o intuito de acabar com o problema da gestão de reservas com que muitos estabelecimentos se deparam.

“Oferece ainda várias caraterísticas como: um SMS de lembrete para o cliente duas horas antes da reserva; a descrição da localização do estabelecimento através do GoogleMaps; a possibilidade de deixar comentários especiais; e, sobretudo, a capacidade de gerir todas as reservas num só local”, adianta a empresa grossista que vende produtos para restauração e hotelaria.

A aplicação tem o objetivo de diminuir o número de chamadas para reserva em horas de ponta, ajudar a poupar tempo e ainda otimizar o custo de trabalho, entre outros.

Sílvia Lopes, Head of Marketing & Communication da Makro Portulgal partilha: “Esta aplicação vai alterar a forma como os profissionais da restauração trabalham e vai, sobretudo, melhorar a experiência do cliente. Alguns dos desafios que os dois lados sentiam vão tornar-se menos incómodos. É este lado user friendly que poderá conceder grande potencial à aplicação de reserva de mesa e que promete vir a ajudar várias áreas de negócio da restauração.”

Este lançamento encontra-se inserido no âmbito do Hospitality.Digital, anteriormente designada por Horeca.Digital. “Esta alteração de nome prende-se com o facto de o projeto estar a expandir-se a um ritmo considerável, passando a abranger áreas de negócio que tocam diretamente o consumidor final, como é o caso da aplicação de reserva de mesa online”, explica a Makro.

“Desta forma, a empresa optou por uma pequena atualização do nome do projeto, de forma a estar mais relacionado com as valências do mesmo atualmente”, adiantam.

“O Hospitality.Digital é uma plataforma que oferece uma série de ferramentas e soluções digitais gratuitas, intuitivas e de rápida e fácil implementação, como o desenvolvimento de um website intuitivo para todos os clientes e não clientes Makro, em apenas 5 minutos”, refere a empresa.

Em comunicado a Makro diz que o objetivo é que todos os negócios no ramo da hotelaria e restauração tenham uma pegada digital e possam dessa forma dar a conhecer a sua oferta o melhor possível.