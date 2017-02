Mais três meses: UE aceita prolongamento de controlo de fronteiras

O Conselho da União Europeia aprovou o prolongamento por mais três meses do controlo de fronteiras em certas regiões do espaço Schengen, recomendado pela Comissão Europeia em janeiro.

O Conselho defende que ainda não se alcançaram as condições para reabrir na totalidade as fronteiras, apesar da questão do fluxo migratório estar estabilizada e já vigorarem medidas de gestão e proteção do espaço de livre circulação.

A Comissão refere em comunicado que existe, “um número significativo de migrantes em situação irregular e de requerentes de asilo na Grécia, e a situação mantém-se frágil na rota dos Balcãs Ocidentais, o que comporta um risco potencial de movimentos secundários”, segundo a agência Lusa, divulgada pelos meios de comunicação.