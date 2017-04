“Mais positiva que negativa”: Marcelo avalia intervenção do Governo no sistema financeiro

O Presidente da República avaliou hoje a intervenção do Governo no sistema financeiro como “mais positiva do que negativa”, quando questionado a propósito da entrevista do primeiro-ministro à Rádio Renascença.

“O saldo global, para aquilo que era a situação em abril, maio do ano passado é mais positivo do que negativo, claramente”, afirmou, ressalvando que a consolidação do sistema financeiro continuará a ser “um desafio para os próximos anos”.

Em relação à situação do Montepio, o presidente fez questão de distinguir este dos outros “desafios de maior dimensão”, como os do Novo Banco ou Caixa Geral de Depósitos, mostrando-se confiante com a forma como o Governo está a agir.