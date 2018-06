Mais Porto Santo vota contra contas de 2016 e 2017 do município

O Mais Porto Santo votou contra as contas de 2016 e de 2017 apresentadas pela autarquia do Porto Santo. O movimento explica que enquanto a Câmara Municipal não assumir uma auditoria externa à área financeira continuará a dar o seu não às contas do município.

“Temos de ser coerentes e seguir uma linha orientadora que defendemos desde a primeira hora em que fomos eleitos, na defesa dos interesses da nossa população”, defende José António Castro, vereador do Mais Porto Santo, acrescenta que esta postura vai de encontra à promessa do movimento de que iria votar contra todas as contas apresentadas pela autarquia enquanto não existir uma auditoria externa.

O vereador questiona-se se “não há indícios de situações irregulares que possam constituir ilícitos ou desvirtuamento” qual será o motivo para não se avançar com essa auditoria externa.