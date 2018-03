Mais Porto Santo diz que PSD e PS estão a travar auditoria externa às contas da autarquia

O Mais Porto Santo afirma que o PSD e o PS estão a travar uma auditoria externa às contas da Câmara Municipal. No entender do vereador, José António Castro, o município está em asfixia financeira e acusa estes partidos de não quererem apurar responsabilidade e responsáveis.

Esta travagem leva a que o Mais Porto Santo expresse a sua indignação perante o executivo da Câmara Municipal do Porto Santo por não avançar com um auditoria externa às contas do município proposta pelo movimento.

O vereador do Mais Porto Santo, José António Castro, explica que a Câmara Municipal assumiu a auditoria e área financeira do município, requerida pelo movimento, e solicitou 90 dias para realizar esse trabalho.