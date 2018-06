Mais Porto Santo diz que deveria ser o Governo Regional a pagar dívida à empresa Farrobo

O movimento Mais Porto Santo viabilizou em reunião de câmara o pagamento de uma dívida de quase um milhão de euros à empresa Farrobo que já vem de 2006. Para o vereador José António Castro deveria ser o Governo Regional a assumir esse montante acusando ainda o executivo camarário do PSD de “não reivindicar” essa verba e o PS, quando esteve no poder na autarquia, de ter “empurrado essa dívida com a barriga”.

“Se não o fizéssemos, apesar da Câmara do Porto Santo já estar em asfixia financeira operacional, as contas do município seriam penhoradas e ficaríamos numa situação ainda pior”, clarifica José António Castro sobre a viabilização que o movimento Mais Porto Santo entendeu fazer deste pagamento à empresa Farrobo.

José António Castro diz que está em causa “um calote que já vem de 2006” relativo à construção do canil/gatil e da estrada de acesso à Igreja de São Pedro. Nessa altura, denuncia o vereador, “executavam-se obras atrás de obras, sem o mínimo de controlo, que resultaram numa dívida monstruosa, que continua a penalizar os porto-santenses”.