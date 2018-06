Mais Porto Santo defende alargamento do subsídio de mobilidade aos três meses do verão

O movimento Mais Porto Santo apelou ao Governo da Madeira para que proceda ao alargamento do subsídio de mobilidade entre as ilhas aos três meses do verão tendo em conta que o executivo assumiu uma operação deficitária entre o Funchal e Portimão que tem um custo de pouco mais de euro face à viagem entre a Madeira e o Porto Santo.

A extensão do subsídio visa “equilibrar a balança e não prejudicar a economia” do Porto Santo durante este período. o vereador José António Castro lembra que o executivo concretizou um apoio de 25 euros, entre outubro e junho, na ligação entre as ilhas com o intuito de “esbater a sazonalidade e incentivar a economia do Porto Santo” mas que depois “fomentou uma concorrência desleal” ao Porto Santo, ao “promover o pagamento de um ferry entre o Funchal e Portimão com preços vergonhosos, quando comparativamente com aqueles que são praticados pela Porto Santo Line”.

“Uma viagem marítima para um residente na Madeira até Porto Santo tem um custo exato, neste momento, de 56,94 euros, para um trajeto de 2 horas e meia, já uma viagem marítima entre a Madeira e Portimão é oferecida a 58,20 euros, para uma deslocação de 23 horas. A diferença é de apenas 1 euro e 26 cêntimos, o que é ridículo”, afirmou.