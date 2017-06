Mais otimista sobre economia da zona euro, Draghi não reduz estímulos

O Banco Central Europeu (BCE) está mais entusiasmado sobre a robustez da economia da zona euro. O presidente da instituição, Mario Draghi anunciou que as previsões para o crescimento económico dos países da moeda foram revistas em alta, enquanto a estimativa para a inflação foi revista em baixa, esta quinta-feira, na conferência de imprensa depois da reunião de Conselho de Governadores, em Tallinn, na Estónia.

A previsão do BCE é que o PIB da zona euro cresça 1,9% este ano, 1,8% no próximo e 1,7% em 2019, o que significa um aumento de 0,1 pontos percentuais face ao que a instituição tinha dito há um mês. No primeiro trimestre do ano, o PIB cresceu 0,6%.

“A informação disponível desde a nossa última reunião de política monetária no final de abril confirma um impulso mais forte na economia da zona euro, que deverá expandir a um ritmo um pouco mais rápido do que o esperado anteriormente”, afirmou Draghi,

“Os riscos em torno das perspetivas de crescimento da zona euro são considerados amplamente equilibrados”, continuou. “Por um lado, o atual impulso cíclico positivo aumenta as hipóteses de um crescimento económico mais forte do que o esperado. Por outro lado, os riscos negativos relacionados a fatores predominantemente globais continuam a existir”.

Apesar desta perspetivas mais positiva, o BCE não está pronto ainda a mudar a estratégia monetária. O presidente do BCE fez questão de salvaguardar que “o BCE vai continuar no mercado durante muito tempo”, lembrando que depois do fim do programa de compra de ativos da zona euro, continuará uma política de reinvestimento.

Estímulos e juros mantém-se

Sobre a inflação, a previsão é agora de 1,5% este ano, 1,3% em 2018 e de 1,6% 2019, abaixo do que previa anteriormente. “O crescimento económico ainda não se traduz numa dinâmica de inflação mais forte. Até agora, as medidas da inflação subjacente continuam a permanecer subjugadas”, afirmou.

Draghi voltou, por isso, a defender que continua a ser necessário um nível substancial de política monetária acomodatícia para apoiar a inflação subjacente até ao objetivo do BCE.

O programa de compra de ativos da zona euro irá continuar, como previsto, a um ritmo mensal de 60 mil milhões de euros até dezembro “ou depois disso, se necessário, e de qualquer forma até que o Conselho de Governadores veja um ajustamento da inflação consistente com o objetivo”.

Questionado sobre se os mercados poderão encarar a mudança de discurso como uma indicação de que o tapering irá começar em setembro, Draghi afirmou que a normalização da política monetária não foi discutida, apesar de dois governadores terem referido o tema.

O BCE tinha já anunciado que os Governadores decidiram não alterar as taxas de juro de referência. A taxa de juro diretora fica em 0%, um mínimo histórico que está em vigor desde março do ano passado. Já a taxa de juro aplicável à facilidade de depósito continua em -0,40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez mantém-se em 0,25%.

“O Conselho de Governadores mantém a expetativa que as taxas de juro de referência do BCE se mantenham nos níveis atuais ou mais baixos por um período prolongado de tempo e bem além do horizonte do programa de compra de ativos”, voltou o banco central a reiterar no comunicado emitido ao final da manhã.