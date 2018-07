Mais eucalipto, menos pinheiro bravo. Como o mapa florestal português evoluiu entre 2010 e 2015

O Ministério do Ambiente destaca, em nota à comunicação social que, no período 2010-2015 se verificou “o aumento de área de eucalipto”, enquanto “a diminuição de área de pinheiro bravo intensificou-se.

“Por outro lado, a diminuição anual das áreas de mato, em 2010-2015, é cerca de seis vezes à verificada em 2007-2010”, destaca a mesma nota do Ministério do Ambiente.

A partir de amanhã, dia 5 de julho, a Direção-Geral do Território (DGT) disponibiliza a carta de uso e de ocupação do solo (COS) para 2015, numa sessão pública, presidida pela secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, que se realiza na Direção-Geral do Território, em Lisboa, às 11 horas.